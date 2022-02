Rebaixado, Avaí faz promoção para incentivar torcida a ir ao clássico

Já rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí pode ver o rival Figueirense comemorar sua classificação à Libertadores do ano que vem no domingo, quando os dois se enfrentam em clássico na Ressacada. Para incentivar a torcida a ir ao estádio, o clube elaborou uma promoção de ingressos.

Os sócios do Avaí que estão com a mensalidade em dia poderão levar um acompanhante para o clássico jogo. Para isso, é necessário retirar com antecedência a credencial na administração do clube. No dia do jogo não haverá distribuição de credenciais, que devem ser solicitada antes. O acompanhante deverá entrar no estádio acompanhado do sócio.

‘É uma ótima oportunidade para os torcedores acompanharem o último jogo do Leão e nada melhor do que um clássico para fechar a temporada. Pedimos ao torcedor que compareça à Ressacada e incentive os jogadores para que alcancemos a vitória’, disse João Nilson Zunino, presidente do Avaí.

Para se classificar à competição continental, o Figueirense precisa de uma vitória aliada a tropeços de Internacional e Coritiba contra Grêmio e Atlético-PR, respectivamente.

