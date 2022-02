Rapidinhas do Verdão: Clube fecha patrocínio para clássico

Acordo: O Palmeiras acertou nesta sexta-feira um patrocinador pontual para o clássico contra o Corinthians. A empresa farmacêutica Cimed estampará sua logomarca nos ombros da camisa do Verdão.

Pressão: O técnico Luiz Felipe Scolari não quer se envolver nas negociações por reforços para a próxima temporada. ‘Não ajudo em mais nada. Quem tem de ajudar é o presidente (Arnaldo Tirone) e o diretor de futebol (César Sampaio). Se não contratarem, eles vêm no ano que vem e falam que não contrataram ninguém. Não sou mais eu que falo’.

Incômodo: Durante a entrevista de Felipão, nesta sexta, uma música clássica em alto volume chamou a atenção do treinador. A canção estava sendo executada no ginásio da Academia, em evento dos associados. O treinador colocou a mão no rosto, sorrindo, contrariado pela entrevista ter sido interrompida.