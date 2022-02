Pré-temporada são-paulina terá até três novos jovens e etapa em Cotia

As categorias de base que Juvenal Juvêncio tanto aprecia continuarão a ter espaço com Emerson Leão. O atacante Ademilson e o meia-atacante Rafinha, que treinaram com o time profissional nesta sexta-feira, devem continuar no grupo para a pré-temporada junto com mais outro jogador vindo das equipes de baixo com nome ainda não divulgado. E trabalhando alguns dias no Centro de Formação de Atletas de Cotia, responsável por abrigar os garotos do Tricolor.

A programação da equipe em janeiro antes da estreia em 2012 – no dia 22, contra o Botafogo-SP, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista – já está definida, mas ainda não divulgada. De qualquer forma, é certo que o grupo irá para Cotia por alguns dias no centro de treinamento que é motivo de orgulho para o presidente.

Os jovens que já treinaram com Leão, contudo, perceberam logo que não terão alívio nas avaliações. Rafinha, de 21 anos, e Ademilson, de 17, atuaram durante todo o coletivo entre os reservas. No intervalo entre um tempo e outro da atividade, foram chamados por Leão, que indicou os sete atletas oriundos da base que estavam entre os suplentes (Bruno Uvini, Henrique Miranda, Casemiro e Henrique, além dos próprios Rafinha e Ademilson).

‘Apontei os jogadores formados na base e falei a eles: ‘repararam o tanto de responsabilidade que eu e vocês temos? A minha para aprová-los sem errar e a de vocês para mostrar por que o clube investiu”, contou o técnico. ‘A cobrança precisa ser forte e recíproca. Não é por ser jovem ou veterano que terá colher de chá. São todos iguais.’

Leão foi até Mogi Mirim acompanhar a final do Paulistão sub-20, vencida pelo Tricolor, que tinha Ademilson em campo, até fazendo gol no empate por 3 a 3. A chuva atrapalhou a avaliação do garoto, artilheiro da Seleção Brasileira no Mundial sub-17 deste ano, mas o atacante foi chamado para ser visto de perto.

‘Já começamos a olhar. O melhor comentário é feito de perto. Por isso os dois vieram aqui e só não chegou o terceiro porque tinha um outro compromisso, não poderia se contundir’, relatou o treinador. ‘Estes dois meninos, provavelmente, começarão a pré-temporada comigo. E o terceiro também’, informou.

