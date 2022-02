Nadal anuncia que não disputará Wimbledon e Olimpíada de Tóquio

Rafael Nadal, 35 anos, informou que não participará do Grand Slam de Wimbledon, que inicia no próximo dia 28, e dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O tenista espanhol alegou nesta quinta-feira, 17, não ter condições físicas para disputar as competições. Ele foi eliminado nas semifinais de Roland Garros para o sérvio Novak Djokovic, em partida com pouco mais de quatro horas de duração.

“Decidi não participar da próxima edição de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nunca é uma decisão fácil de tomar, mas depois de ouvir meu corpo e discuti-lo com minha equipe, entendo que é a decisão certa para estender minha carreira esportista e continuar fazendo o que me faz feliz: competir no nível mais alto e continuar lutando”, afirmou Nadal, por meio de suas redes sociais.

“O fato de haver apenas duas semanas entre Roland Garros e Wimbledon este ano não ajudou meu corpo a se recuperar da sempre exigente temporada de quadra de saibro. Foram dois meses de muito esforço e a decisão que tomo está focada no médio e longo prazo”, completou.

Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

Nadal participaria de sua terceira Olimpíada na carreira. Ele conquistou a medalha de ouro no torneio de simples em Pequim-2008 e nas duplas no Rio-2016. Em 2012, não disputou a competição em Londres devido a uma lesão.

“As Olimpíadas significaram muito na minha carreira e sempre foram uma prioridade como atleta. Encontrei a atmosfera que todo atleta quer sentir pelo menos uma vez e pessoalmente tive a sorte de vivê-la intensamente em três ocasiões e também de ser o porta-bandeira do meu país”, explicou.

O encerramento de Wimbledon acontecerá no dia 11, menos de duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos, marcado para o dia 23 de julho.

