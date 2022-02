Lopes cobra tranquidade e competitividade do Atlético-PR

O técnico Antônio Lopes blindou os jogadores do Atlético Paranaense durante a semana e foi o único a aparecer para as entrevistas antes do clássico diante do Coritiba, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador tenta trabalhar com o lado emocional, evitando um nervosismo exagerado no momento em que os atletas entrarem em campo.

‘Nós vamos precisar, em se tratando de Atletiba, de um equilíbrio emocional grande. Não podemos perder o equilíbrio, ter jogador expulso. Temos que atentar para esse detalhe’, avaliou o comandante rubro-negro que também pede um espírito guerreiro no grupo. ‘Tem que ter espírito de competitividade, com bastante atenção nas funções que cada jogador terá que desempenhar’, emendou.

Com um tabu de 11 jogos sem vitória sobre o Coxa e um elenco que com a camisa do Furacão nunca bateu o adversário, o Delegado minimiza os números e pede foco no jogo de domingo. ‘Futebol é momento. Quem vive de passado é museu. O negócio é o presente. Os jogadores não estão nem aí para isso. Temos jogadores experientes. Eles ligam para a partida que tem que jogar’, garantiu.

Tentado tirar um pouco da pressão do clássico e da euforia que tomou conta da capital paranaense diante do chamado ?Atletiba do Século’, Lopes desdenha um pouco da importância da partida, que classifica como apenas mais uma entre os times. ‘Tem igualdade de Atletiba de outros que decidiram uma competição’, concluiu.

