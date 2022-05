Jake Daniels, promessa da 2ª divisão inglesa, se assume gay

O atacante Jake Daniels, do Blackpool, da segunda divisão da Inglaterra, tornou-se o único jogador profissional de futebol abertamente gay do Reino Unido ao assumir sua homossexualidade nesta segunda-feira, 16. O atleta de 17 anos fez a revelação em uma entrevista ao canal britânico Sky Sports.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

“Por muito tempo, eu pensei que teria que esconder minha verdade, porque eu queria ser, e agora eu sou, um jogador de futebol profissional. Eu me perguntei se eu deveria esperar até eu me aposentar para me assumir. Nenhum outro jogador profissional aqui no país é assumido. Mas eu sabia que isso levaria a um longo tempo mentindo, e a não ser eu mesmo ou levar a vida que eu quero”, disse o jogador.

Após dar a entrevista, Daniels recebeu apoio de seu clube, da Football League (que organiza a segunda, terceira e quarta divisões da Inglaterra) e da Associação dos Futebolistas Profissionais, entre outras entidades.

“É vital que nós todos promovamos um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis em serem elas mesmas, e que o futebol seja um líder em combater qualquer forma de discriminação e preconceito”, afirmou o Blackpool em nota oficial.

Promessa das categorias de base do clube, Daniels assinou seu primeiro contrato profissional neste ano, após fazer 30 gols pela equipe sub-18 na temporada passada. Ele fez sua estreia na segunda divisão inglesa neste mês, entrando no segundo tempo contra o Peterborough.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!