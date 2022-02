Handebol feminino estreia com triunfo sobre Cuba no Ibirapuera

A Seleção Brasileira feminina de handebol estreou, nesta sexta-feira, com vitória no Mundial da modalidade, sediado no Ginásio do Ibirapuera (em São Paulo). Mesmo sem a força máxima, a equipe nacional bateu Cuba com facilidade: 37 a 21 (17 a 11 no primeiro tempo).

Desde o início, o Brasil não encontrou muitas dificuldades para dominar o frágil time caribenho e somar seus primeiros dois pontos no Grupo C. Sendo assim, o técnico dinamarquês Morten Soubak aproveitou a ocasião para colocar em quadra atletas consideradas reservas.

Os principais destaques verde-amarelos foram a armadora Eduarda Amorin, eleita a melhor do duelo, e as pontas Fernanda e Alexandra, que obtiveram uma performance eficiente.

O próximo compromisso do Brasil, campeão pan-americano no mês de outubro, será na segunda-feira, contra o Japão. Romênia, França e Tunísia são os outros integrante da chave. Os quatro países que mais pontuarem avançarão às oitavas de final.

