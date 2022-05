G-4 da Série B tem 11 títulos de primeira divisão; veja como está a briga

Apontada como a edição da Série B mais “pesada” de todos tempos, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro está justificando o rótulo. Após sete rodadas disputadas, o G-4 da competição conta com nada menos que 11 títulos da elite do futebol nacional, além de ter o Cruzeiro na liderança pela primeira vez nos três anos em que a equipe mineira está na Segundona.

Tetracampeão brasileiro (venceu a Taça Brasil em 1966 e o Brasileirão em 2003, 2013 e 2014), o Cruzeiro está em primeiro na tabela com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe de Paulo Pezzolano vem de quatro triunfos consecutivos – o mais recente, 1 a 0 sobre o Náutico, no último domingo, 15, com gol do volante Willian.

Em segundo lugar está o Sport, reconhecido judicialmente como campeão de 1987 após longa disputa com o Flamengo. O time pernambucano soma 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota, e na última sexta-feira, 13, venceu a Chapecoense por 1 a 0 fora de casa.

O terceiro colocado é o Bahia, bicampeão brasileiro (venceu a edição inaugural da Taça Brasil em 1959 e o Brasileirão de 1988), com 13 pontos – quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Completa o G-4 o Vasco, tetracampeão do Brasileirão (1974, 1989, 1997 e 2000), que também tem 13 pontos, mas uma vitória a menos: ganhou três jogos e empatou quatro, sendo o único time ainda invicto na competição.

Outros dois campeões da primeira divisão também estão na briga. O Grêmio, que venceu o Brasileirão em 1981 e 1996, está em sexto, com 10 pontos, mas um jogo a menos – entra em campo nesta segunda-feira, 16, às 20h (de Brasília), contra o Ituano. Já o Guarani, campeão de 1978, começou mal e está em 17º, na zona do rebaixamento, com apenas sete pontos.

