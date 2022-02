Felipão se esquiva de pressão contra título do Corinthians

O técnico Luiz Felipe Scolari cobra uma vitória do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, mas adverte que seu time não tem o poder sozinho de tirar o título do rival. Por isso, o treinador avisa que seu pensamento é apenas conquistar o resultado positivo no domingo.

‘Não é o Palmeiras que tira o título do Corinthians. Nós só temos a possibilidade de ganhar o jogo. O resultado pode até atrapalhar, mas não tirar, porque tem outro jogo lá. Não é um campeonato à parte, temos de fazer um jogo para encerrar o ano com uma vitória’, afirmou.

O Corinthians tem dois pontos de vantagem sobre o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro. Por isso, para ser campeão, o clube cruz-maltino necessita do triunfo sobre o Flamengo e ainda contar com uma derrota do Timão para o Verdão.

‘Em dez chances, o Corinthians tem nove (de ser campeão). Vamos ser simples. Podemos dizer que as chances são maiores do time tal, mas o Tristão de Souza (matemático) também está falando que tem mais de 80%. Não é só matemática, mas ajuda’, acrescentou.

O Palmeiras não tem mais qualquer pretensão no Brasileirão, pois escapou do risco de rebaixamento e está fora da disputa uma vaga na Copa Libertadores da América.

