Émerson cobra foco para Coritiba garantir vaga na Libertadores

Um ano inteiro de luta e calendário cheio e a partida deste domingo, diante do Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, será um desfecho repleto de emoções para o Coritiba. Uma vitória sobre o rival, em plena Arena da Baixada, garante uma vaga para a Libertadores da América e rebaixa o rival. Em meio a todos esses ingredientes, o zagueiro Émerson acredita que o segredo para sair de campo comemorando é apenas um: seguir trabalhando forte.

‘A gente vem trabalhando forte desde o começo do ano em busca de um objetivo que era conquistar a vaga na Libertadores. Tivemos essa oportunidade na Copa do Brasil e não conseguimos e agora a gente está dentro do G-5 no Brasileiro e falta um último jogo’, resumiu o defensor, que promete foco total na vitória. ‘A gente vai dar o nosso melhor para ir até lá. Estamos concentrados, focados nesse jogo’, completou.

Depois do gol decisivo de Jéci diante do Avaí, ficou ainda mais claro que um dos pontos fortes do time é a chegada dos defensores ao ataque, o que foi novamente trabalhado durante a semana. ‘A gente vem sempre trabalhando muito forte, na parte defensiva e também na ofensiva. Na semana anterior ao jogo o Jéci treinou bastante comigo e ele conseguiu fazer o gol. A gente quer procurar fazer o nosso melhor ali atrás, não tomar os gols e caprichar na bola ofensiva’, avaliou.

Émerson prevê uma parada indigesta pela frente, já que para o Furacão o jogo é de vida ou morte, dentro de sua própria casa. ‘O Atlético precisa da vitória e nos também. Vai ser um jogo difícil, decidido em detalhes, é um clássico. É uma partida para a gente decidir, sabendo da dificuldade, sabendo que é na casa do adversário, mas a gente tem os nossos torcedores lá para nos apoiar e nós vamos procurar fazer o nosso melhor’, concluiu.

