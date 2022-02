Brasileiras ganham na estreia pelo Mundial de Handebol

Por AE

São Paulo – Com público abaixo do esperado, a seleção brasileira feminina de handebol derrotou Cuba por 37 a 21 (17 a 11 no primeiro tempo), nesta sexta-feira, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no jogo de abertura do Mundial. A partida valeu pelo Grupo C da competição, que ainda conta com as seleções de Romênia, França, Tunísia e Japão. A próxima partida do Brasil será na próxima segunda contra as japonesas, a partir das 19h45.

Embalada pela boa campanha recente, inclusive com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, há um mês e meio, que resultou na conquista da vaga aos Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem, e sem usar a força máxima, a equipe nacional saiu de quadra com uma tranquila vitória e somou os seus primeiros pontos na competição.

Os destaques da seleção comandada pelo técnico dinamarquês Morten Soubak foram as pontas Alexandra e Fernanda e a armadora Eduarda Amorim – esta eleita a melhor em quadra contra Cuba. Na segunda etapa, com a vitória praticamente garantida, o treinador resolveu fazer testes e colocou em quadra muitas jogadoras que haviam começado a partida no banco de reservas.

Continua após a publicidade