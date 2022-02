Brasil vence Cuba na estreia do Mundial de handebol feminino, em SP

São Paulo, 2 dez (EFE).- A seleção brasileira venceu com folga a cubana por 37 a 21 na partido inaugural da 20ª edição do Campeonato Mundial de handebol feminino, disputado até o próximo dia 18 no estado de São Paulo.

Apoiado pela torcida, que quase lotou o Ginásio Ibirapuera, o Brasil partiu ofensivo desde o início para cima das adversárias. Já aos dez minutos de jogo o placar era de 11 a 3 para as donas da casa.

Da mesma forma que a efetividade no ataque, a defesa brasileira também respondeu às investidas da equipe cubana. O primeiro tempo terminou 17 a 11 para o elenco anfitrião.

No segundo tempo, o técnico do Brasil, o dinamarquês Morten Soubak, decidiu mudar praticamente toda a equipe e deixou no campo várias jogadoras reservas, que da mesma forma que as titulares, não permitiram que Cuba se aproximasse do marcador.

As jogadoras de maior destaque do Brasil foram Alexandra, Fernanda e Eduarda Amorim, além da goleira Bárbara, que respondeu bem quando foi exigida.

O Grupo C, além de Brasil e Cuba, é integrado por Romênia, Tunísia, França e Japão, que enfrenta as anfitriãs na próxima segunda-feira, às 21h45.

Entre as 24 seleções que fazem parte da 20ª edição do Mundial, aparecem a campeã olímpica, Noruega, e a atual detentora do título mundial, Rússia.

O torneio, com as equipes divididas em quatro grupos de seis seleções cada, se disputa nas cidades de São Paulo, Santos, Barueri e São Bernardo do Campo. O time campeão garantirá automaticamente uma vaga nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e no Mundial da Sérvia em 2013. EFE

