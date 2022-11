Primeiramente, quanta honra estar por aqui nestas páginas. Meu nome é Jorge Peixoto, um colecionador de camisas e acima, muito acima, das camisas, sou um colecionador de memórias. É aí que PLACAR entra na minha vida, como uma grande fonte de boas memórias. PLACAR faz parte da construção da minha paixão pelo futebol. Quantas capas históricas, quantos bons momentos contados por aqui. Até hoje coleciono algumas PLACAR e, todas as vezes que reabro meu baú, as edições me trazem um monte de memórias, sensações e lembranças que, às vezes, nem fazem parte apenas do futebol, mas sim da minha vida.

Pois bem, Mantos e Memórias é isso! Nele eu compartilho com vocês histórias de vida completamente entrelaçadas com o futebol. Aqui preservamos a história do esporte mais popular do mundo, contada por quem ama e vive essa modalidade. Escrever para PLACAR está, para mim, assim como um poeta escrever seu primeiro livro. Que nos próximos encontros por aqui eu possa dividir com vocês minhas histórias de vida, que sempre acabam ou começam com o futebol. QUANTA HONRA!

Uma boa dica pra você que é ou está de passagem pelo Recife e por Olinda nesta época de Copa é se programar pra acompanhar a exposição Mantos e Memórias, no Shopping Center Recife, em Boa Viagem, e no empresarial JAM, na Avenida Doutor José Augusto Moreira, Bairro de Casa Caiada, em Olinda. Serão 76 mantos expostos de grandes craques que jogaram a Copa: Ronaldo, Zidane, Bebeto, Romário, Beckham, Bergkamp, Lionel Messi, Lothar Matthäus, Maradona, Totti, o rei Pelé e muitos outros. Alguns autografados pelos ídolos! Além de ver de perto essas raridades, você terá acesso a vídeos explicando a história de cada uma dessas camisas, que estão eternizadas na história do maior esporte do planeta! A exposição Mantos e Memórias segue até o dia 18 de dezembro, data da final do Mundial! Outras informações pelo perfil do Mantos no Instagram: @mantosememorias.

*Esse conteúdo é um Informe Publicitário