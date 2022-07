Sul-Americana: Santos dá vexame na Vila e cai nos pênaltis para Táchira

O Santos se despediu de forma melancólica da Copa Sul-Americana ao ser eliminado nas oitavas de final pelo Deportivo Táchira nesta quarta-feira, 6, na Vila Belmiro. O confronto terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, mesmo resultado da ida, e a vitória venezuelana foi conquistada nos pênaltis. Ricardo Goulart e Lucas Barbosa desperdiçaram as cobranças do Peixe.

O adversário do Táchira na próxima fase será o vencedor de Independiente del Valle (Equador) e Lanús (Argentina), que jogam na quinta, 7, às 19h15, em solo argentino. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 2 a 1.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Anthony Uribe abriu o placar para o Táchira. A situação se complicou ainda mais para o Santos quando Rodrigo Fernández foi expulso, no fim da etapa inicial.

Pressionado, o Santos precisou se lançar para um ataque com um a menos. Foi assim que Marcos Leonardo empatou o jogo, aos 24 do segundo tempo. Com tempo para buscar virada, o Peixe não conseguiu assumir a liderança do marcador e a partida foi para os pênaltis.

O Santos já começou a série de cobranças em desvantagem, quando Ricardo Goulart perdeu. Outro santista que desperdiçou a chance foi Lucas Barbosa. O Táchira converteu todas as cobranças e venceu a disputa de penalidades por 4 a 2.

Com a derrota e eliminação, o treinador Fabián Bustos fica em situação ainda mais delicada. O Santos volta a campo no próximo domingo, 10, novamente na Vila Belmiro, diante do Atlético-GO, pela 16º rodada do Brasileirão.

