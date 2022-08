Suarez é atração de Atlético-GO x Nacional; onde assistir à Sula

Atlético Goianiense e Nacional, do Uruguai, jogam nesta terça-feira, 9, às 19h15 (de Brasília) no Serra Dourada, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time brasileiro chega à decisiva com vantagem, pois venceu a ida em 1 a 0, em Montevidéu. O consagrado atacante Luis Suárez, de volta à equipe após 16 anos na Europa, é a principal atração do duelo e esperança para uma possível virada. A transmissão da partida é exclusiva da Conmebol TV, via pay-per-view.

Aos 35 anos, o goleador com passagens por Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madri decidiu retornar ao clube que o formou para se preparar bem para sua última Copa do Mundo no Catar e prometeu brigar pelos domésticos e também pela Sul-Americana, mas terá missão difícil em Goiânia.

O jogo de ida, realizado na última terça-feira, 2, foi a estreia de Suárez pelo Nacional, no Gran Parque Central lotado. Porém, o Dragão não sentiu a pressão e saiu vitorioso, ofuscando os holofotes do atleta que brilhou na Europa. Jorginho, treinador do Atlético, abordou o assunto após o confronto: “Em primeiro lugar, quero parabenizar o Suárez pelo retorno. Mas foi uma partida muito importante para nós também. Muitos não acreditavam que poderíamos vir aqui e ganhar.”

Contra a equipe brasileira, Luisito atuou por 16 minutos, contagem que aumentou dias depois, contra o Rentistas, pelo Campeonato Uruguaio. Suárez jogou todo o segundo tempo, marcou o primeiro em seu retorno e ainda perdeu um pênalti. A imprensa uruguaia ainda trata como dúvida a titularidade do atacante nesta terça, em Goiânia.

A delegação do Nacional desembarcou na capital de Goiás na tarde da última segunda-feira, 8, e o astro do futebol mundial mobilizou fãs. Figura central do time na partida, a imprensa uruguaia deposita esperanças no camisa 9, mas sem tom de soberba ou confiança exacerbada.

Vivendo expectativa pela titularidade de Suárez, o treinador Pablo Repetto disse que quer contar com o novo reforço o máximo possível. “Falamos com Luis (Suárez) sobre os minutos, porque ele se conhece e nós queremos o ter, essa é a verdade. Mas não podemos nos esquecer que ele ficou um tempo inativo.”

Em razão do regulamento da Conmebol, estádios com capacidade menor do que 20.000 torcedores não podem receber partidas da fase final. Assim, o Atlético não joga no Antônio Accioly (com capacidade para 12.5000 torcedores) e o duelo acontece no Serra Dourada. Segundo a comunicação oficial do clube goiano, mais de 13.000 ingressos já foram comercializados e a expectativa é de bom público.

