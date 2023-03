São Paulo x Tigre e Loco Abreu x Botafogo: os reencontros na Sul-Americana

Os grupos da Copa Sul-Americana de 2023 foram sorteados, na noite da última segunda-feira, 27, em evento realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Entre os sete brasileiros, o América Mineiro foi o que pegou os maiores desafios, enfrentando Peñarol, Defensa y Justicia e Millonarios, enquanto São Paulo e Botafogo terão reencontros.

O Tricolor foi sorteado no Grupo D, junto ao Tigre, da Argentina. Adversários na final da Sul-Americana de 2012, as equipes protagonizaram uma decisão encerrada no intervalo do jogo de volta, no Morumbi, após confusão generalizada nos vestiários. Na ocasião, o São Paulo vencia por 2 a 0 foi declarado campeão, dando início a uma rivalidade. Onze anos depois, o time argentino tem a chance de se “vingar”.

Enquanto isso, o Botafogo, que volta à competição após quatro anos, terá pela frente um ex-jogador querido pela torcida. Ídolo do Glorioso, Loco Abreu é o treinador do Universidad César Vallejo, do Peru, companheiro do alvinegro no Grupo A. Autor de 62 gols em 105 partidas pelo time carioca, o uruguaio já enfrentou o Botafogo em outras duas ocasiões: pelo Bangu, no Carioca de 2017, e pelo Audax Italiano, do Chile, na Sul-Americana de 2018.

O América Mineiro, equipe que vem se firmando a cenário continental, é o brasileiro com desafios mais complicados, no Grupo F. Finalista do estadual, o Coelho terá como adversários o Defensa y Justicia, campeão da Sul-Americana de 2020, o Peñarol, pentacampeão da Libertadores, e o Millonarios, segundo maior campeão colombiano.

O Red Bull Bragantino, no Grupo C, encara o Estudiantes, da Argentina, o Oriente Petrolero, da Bolívia, e o Tacuary, do Paraguai. Os adversários do Santos, no Grupo E, são Newell’s Old Boys, da Argentina, Blooming, da Bolívia, e Audax Italiano, do Chile.

O Goiás, que já foi finalista do torneio, está no Grupo G, ao lado de Independiente Santa Fé, da Colômbia, o Universitário, do Peru, e o Gimnasia y Esgrima, da Argentina. O Fortaleza, eliminado na fase preliminar da Libertadores, está no Grupo H, com San Lorenzo, da Argentina, Palestino, do Chile, e Estudiantes de Mérida, da Venezuela.

Confira os grupos:

GRUPO A

LDU (EQU)

Botafogo

Universidad César Vallejo (PER)

Magallanes (CHI)

GRUPO B

Emelec (EQU)

Guaraní (PAR)

Danubio (URU)

Huracán (ARG)

GRUPO C

Estudiantes (ARG)

Red Bull Bragantino

Oriente Petrolero (BOL)

Tacuary (PAR)

GRUPO D

São Paulo

Tolima (COL)

Tigre (ARG)

Academia Puerto Cabello (VEN)

GRUPO E

Santos

Newell’s Old Boys (ARG)

Blooming (BOL)

Audax Italiano (CHI)

GRUPO F

Defensa y Justicia (ARG)

Peñarol (URU)

América-MG

Millonarios (COL)

GRUPO G

Independiente Santa Fe (COL).

Universitario (PER)

Goiás

Gimnasia y Esgrima (ARG)

GRUPO H

San Lorenzo (ARG)

Palestino (CHI)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Fortaleza