São Paulo e Independiente Del Valle jogam a final da Sul-Americana neste sábado, 1º, às 17h (de Brasília), no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. A decisão terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, serviço de pay-per-view limitado para assinantes da Claro e Sky.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deposita na Sul-Americana as maiores esperanças por uma vaga na Libertadores de 2023. Eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, o único título que o Tricolor pode conquistar na temporada é o deste sábado.

Para chegar à final do torneio, o time de Rogério Ceni acumula nove vitórias, um empate e duas derrotas. O último adversário, na semifinal, foi o Atlético Goianiense, confronto em que o Tricolor reverteu no Morumbi a derrota no primeiro jogo.

André Anderson, Arboleda, Caio Matheus, Gabriel Neves, Moreira e Nikão estão lesionados e não enfrentem o time equatoriano.

Continua após a publicidade

Desse modo, Rogério deve repetir a equipe que venceu o Avaí, no último domingo, 25, pelo Campeonato Brasileiro. Os onze titulares devem ser: Felipe Alves, Rafinha, Diego Costa, Léo, Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick, Alisson; Luciano e Calleri.

Do outro lado, o Independiente Del Valle chega à decisão como um dos mais influentes times equatorianos da última década. Marcado por trabalhar com estilo ofensivo e que valoriza o toque de bola, a equipe de Martin Anselmi ainda não perdeu na Sul-Americana.

Eliminado da Libertadores, a equipe da região metropolitana de Quito entrou já na fase final da Sul-Americana. O rival das semifinais foi o Melgar, do Peru, e o Del Valle passou sem muitas dificuldades.

O técnico argentino deve escalar a equipe com: Ramírez, Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Luis Segovia, Jhoanner Chávez; Cristian Pellerano, Marco Angulo, Lorenzo Faravelli, Junior Sornoza; Lautaro Díaz.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!