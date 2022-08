São Paulo x Ceará: onde assistir à Sul-Americana nesta quarta-feira

São Paulo e Ceará iniciam nesta quarta-feira, 3, às 19h15 (de Brasília), o primeiro confronto pelas quartas de final da Sul-Americana. A partida acontece no estádio do Morumbi, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Sem vencer há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, o Tricolor se apoia no bom retrospecto até aqui na Sul-Americana. Na primeira fase, se classificou com 88,9% de aproveitamento e não teve dificuldades para despachar a Universidad Católica, do Chile, nas oitavas de final: 8 a 3 no placar agregado.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni ainda não deve contar com Luan, Alisson, Reinaldo e Patrick, que já realizam atividades no gramado, mas ainda não foram liberados para retornar.

Além deles, Arboleda, André Anderson, Caio e Jandrei continuam em tratamento de lesões no departamento médico.

Apesar da campanha abaixo das expectativas no Brasileirão, ocupando a 14ª colocação, o Vozão foi a única equipe a conquistar 100% de aproveitamento na primeira fase. Nas oitavas, superou o The Strongest, da Bolívia, com duas vitórias: 2 a 1 e 3 a 0.

Derrotado para o Palmeiras no fim de semana, o time realizou apenas um treinamento em solo cearense antes de viajar para a partida. Para a partida, o técnico Marquinhos Santos não contará com o atacante Erick, lesionado.

Além disso, o atacante Matheus Peixoto e o zagueiro Luiz Otávio, com problemas musculares, ainda são dúvidas para o confronto.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Libertadores

21h30

Atlético-MG x Palmeiras – ESPN e Star+

Vélez Sarsfield-ARG x Talleres-ARG – ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

São Paulo x Ceará – Conmebol TV

Brasileirão Feminino

15h

São José-SP x Grêmio – ElevenSports

Real Brasília-DF x Cresspom-DF – ElevenSports

Internacional x Santos – ElevenSports

Flamengo x Red Bull Bragantino – ElevenSports

16h

Palmeiras x Avaí Kindermann – ElevenSports

19h

Ferroviária x Atlético-MG – ElevenSports

20h

Corinthians x Esmac-PA – ElevenSports

21h30

Cruzeiro x São Paulo – ElevenSports

