São Paulo e Universidad Católica-CHI se enfrentam nesta quinta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Sul-Americana. A partida acontece no estádio do Morumbi, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Facebook Watch. O primeiro jogo terminou com vitória dos brasileiros por 4 a 2.

Para o duelo, o Tricolor ainda tem problemas. Além de nove lesionados, o volante Rodrigo Nestor, o lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Calleri, expulsos no primeiro jogo, precisarão cumprir suspensão.

As boas novas foram os retornos dos meio-campistas Nikão e Talles Costa aos treinamentos com bola nesta semana. Eles devem ficar à disposição ao menos entre os reservas para o confronto. O lateral-direito Rafinha, poupado devido a uma gripe, também deve voltar.

A equipe vem embalada após vencer a partida no Chile e, também, superar o Atlético-GO por 2 a 1, fora de casa, em confronto pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os chilenos venceram no fim de semana o Coquimbo Unido, em jogo pela 16ª rodada do Campeonato Chileno. A equipe ocupa apenas a oitava colocação no torneio, com 22 pontos, oito atrás do líder Colo-Colo.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença. Uma derrota por dois gols leva decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Sul-Americana

19h15

Lanús-ARG x Independiente del Valle-EQU – Conmebol TV

21h30

São Paulo x Universidad Católica-CHI – Conmebol TV

Atlético-GO x Olimpia-PAR – Conmebol TV

Libertadores

21h30

Estudiantes-ARG x Fortaleza – ESPN, Star+ e Facebook Watch

Brasileiro Série B

19h

CSA-AL x Ponte Preta – SporTV e Premiere

