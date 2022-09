São Paulo x Atlético-GO: onde assistir à Sul-Americana nesta quinta-feira

São Paulo e Atlético Goianiense decidem nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), o segundo finalista da atual edição da Sul-Americana. O confronto acontece no estádio do Morumbi, na capital paulista, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Conmebol TV. O Dragão venceu o jogo de ida por 3 a 1, em Goiânia.

Para chegar à final, o Tricolor precisará vencer o rival por pelo menos três gols de diferença. Em caso de triunfo por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Os goianos podem perder por até um gol.

Sem vencer há seis partidas consecutivas, com quatro derrotas e dois empates no período, a equipe dirigida por Rogério Ceni vive momento delicado na temporada.

Além da permanência ameaçada na Sula, o time também tem complicada missão na semifinal diante do Flamengo, pela Copa do Brasil, e ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, apenas cinco pontos acima do primeiro time do Z-4.

Para a partida, a tendência é que o atacante Luciano e o zagueiro Miranda, recuperados de lesões, retornem. Eles treinaram normalmente ao longo da semana. A baixa será o meia Igor Gomes, que cumpre suspensão pela expulsão no primeiro jogo.

O provável time terá: Felipe Alves, Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O Dragão, por sua vez, também vive momento delicado no Brasileirão. A equipe ocupa a 19ª colocação, com 22 pontos, a quatro de distância do Cuiabá, o primeiro fora.

No fim de semana, o time perdeu em casa para o Atlético Mineiro, em confronto pela 25ª rodada do Brasileirão.

Para encarar o São Paulo, o técnico Eduardo Baptista deve repetir a equipe do primeiro jogo com: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato e Churín.

