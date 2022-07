São Paulo goleia Católica em Morumbi cheio e segue na Sul-Americana

O São Paulo goleou a Universidad Católica por 4 a 1, nesta quinta-feira, 7, no Morumbi, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com gols de Luciano, Éder, Moreira e Rodriguinho, a vitória do Tricolor fez valer os mais de 47.000 torcedores que estiveram no estádio e confirmou a vaga, depois da vitória na ida por 4 a 2. O time de Rogério Ceni enfrenta o Ceará nas quartas de final.

Recheado de desfalques no plantel, Ceni escalou um São Paulo alternativo. Mesmo assim, a superioridade brasileira foi expressa desde os primeiros instantes. Foi assim que Patrick encontrou Luciano, que finalizou e contou com um desvio na defesa chilena para abrir o placar, aos 14 minutos. A dominância representou outras muitas finalizações, mas o marcador foi ampliado de pênalti, com Éder, aos 50 minutos.

A Católica seguiu pouco incisivo no segundo tempo e a manutenção do resultado não foi um desafio para o Tricolor. Desse modo, garotos ganharam oportunidades. Entre as promessas, dois jovens de 18 anos se destacaram: o luso-brasileiro João Moreira, ao marcar o terceiro gol tricolor, aos 14 da etapa final, e o estreante Rodriguinho, autor do quarto tento, aos 36, chutando de fora da área. Já aos 43, Aaron Astudillo descontou para o time chileno, diminuindo a goleada.

O São Paulo encara o Ceará nas quartas de final. A ida será realizada entre os dias 2 e 4 de agosto, enquanto a volta nos dias 9 e 11 do mesmo mês. O próximo desafio do Tricolor é contra o Atlético Mineiro, já no domingo, 10, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

