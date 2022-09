São Paulo aposta em Sul-Americana enquanto vê Z4 do Brasileiro próximo

A luta pela vaga brasileira na final da Copa Sul-Americana começa nesta quinta-feira, 1º, entre Atlético Goianiense e São Paulo, às 21h30, no Serra Dourada. O jogo tem peso especial para o maior campeão internacional do Brasil, que enxerga o torneio como possível salvação para a temporada. Para o Tricolor, o Brasileirão ficou em segundo plano, mas é preciso ter cautela.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O time dirigido por Rogério Ceni vem se destacando nas competições eliminatórias, mas a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, em casa, na ida das semifinais da Copa do Brasil reduziu drasticamente a sua chance de título inédito. Agora, a Sul-Americana é a oportunidade final de levantar um troféu em 2022.

No Campeonato Brasileiro, o Tricolor atravessa momento preocupante. Nas últimas cinco partidas, venceu apenas uma, o que colocou a equipe na 13ª posição, a quatro pontos da zona de rebaixamento. Até hoje, São Paulo, Santos e Flamengo são pos únicos grandes a nunca terem sido rebaixados à Série B.

Histórico pede atenção

Continua após a publicidade

Entre as dez últimas participações do São Paulo em Campeonatos Brasileiros, a pontuação de 29 pontos na 24ª rodada só é melhor do que duas: 2013 e 2017, anos em que o Tricolor tinha 27 pontos e chegou a brigar contra a degola. A diferença, no entanto, é que o Tricolor já passava por um momento de reação, diferente desta temporada, em que o time vive um viés de baixa.

A pontuação do São Paulo neste ano é idêntica à da temporada passada na 24ª rodada. O resultado foi um fim de campeonato na 13ª colocação, que não rendeu uma vaga na Libertadores e fez os torcedores ficarem com “uma pulga atrás da orelha”, de olho na parte baixa da tabela.

Levando em conta o histórico, é difícil imaginar o São Paulo brigando por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Até por isso, a Sul-Americana, que financeiramente agrega menos do que as outras competições, ganha um tom de obrigação, pois pode garantir um troféu e de quebra levar o time para o torneio de clubes mais famoso do continente, muito apreciado pelos são-paulinos. Independiente del Valle, do Equador, e Melgar, do Peru, fazem a outra semifinal.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens