Santos e Deportivo Táchira-VEN se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Sul-Americana. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Conmebol TV. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1.

Para o duelo, o Peixe já tem dois desfalques confirmados: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o lateral-direito Auro, que testaram positivo para Covid-19. Com isso, o técnico Fabián Bustos deve promover as escalações de Lucas Pires e improvisar o atacante Lucas Braga pela função na direita.

A boa notícia é o provável retorno do zagueiro Maicon, recuperado de lesão na coxa direita. O defensor trabalhou normalmente com os demais jogadores nesta semana.

O confronto é considerado crucial para a permanência de Bustos no cargo. Em caso de eliminação precoce, o treinador corre riscos de demissão. Nos últimos 12 jogos, o time só conquistou uma vitória – diante do Juventude, no último dia 14 de junho. No período, são oito empates, três derrotas e um triunfo.

A provável equipe para a partida terá: João Paulo; Lucas Braga, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Bruno Oliveira; Ângelo, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Peixe precisa vencer por qualquer placar. Um novo empate leva a decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

