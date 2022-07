Quartas de final da Sul-Americana: os confrontos e as datas

Estão definidas as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após os três últimos classificados serem definidos nesta quinta-feira, 7, são quatro clubes brasileiros na próxima fase. O duelo entre São Paulo e Ceará já marca um encontro entre dois candidatos ao título dá competição.

Além dos times paulista e cearense, o Internacional avançou ao virar contra o Colo-Colo. Nas quartas, o Colorado enfrenta o Melgar, do Peru. O Atlético Goianiense, que venceu o Olimpia em casa e levou a decisão para os pênaltis, jogará contra o Nacional, do Uruguai.

As datas e horários exatos dos confrontos ainda serão definidas pela Conmebol, mas os duelos de ida acontecem entre 2 e 4 de agosto, e os de volta entre 9 a 11 de agosto. Por campanha na fase de grupos, entre os brasileiros apenas o São Paulo joga a decisiva das quartas fora de casa.

A Sul-Americana de 2022 tem final marcada para 1º de outubro, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, Argentina. A sede da decisão seria o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas o local foi mudado em razão do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, que acontecem dia 2 de outubro.

Os duelos das quartas de final:

Independiente Del Valle (EQU) x Deportivo Táchira (VEN)

Melgar (PER) x Internacional

Nacional (URU) x Atlético Goianiense

São Paulo x Ceará