Luis Suárez anuncia princípio de acordo para voltar ao Nacional do Uruguai

O atacante Luis Suárez anunciou nesta terça-feira, 26, que chegou a um princípio de acordo para voltar a jogar pelo Nacional de Montevidéu, clube que o revelou para o futebol profissional em 2005. Caso se confirme a transferência, o astro uruguaio poderá jogar contra o Atlético-GO nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Esperamos que se chegue ao acordo que todos desejamos e espero poder desfrutar desta nova etapa. Um abraço a todos e agradeço por todo o carinho que recebi”, disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais.

Sem clube desde que seu contrato com o Atlético de Madri se encerrou em junho, Suárez chegou a ser cobiçado pelo River Plate, mas não acertou com o clube argentino citando a eliminação da equipe na Libertadores. Após reclamar publicamente que o Nacional, seu clube do coração, não havia entrado em contato, o time uruguaio abriu negociações e, agora, deve fechar o retorno do ídolo.

“Luisito” jogou um ano pelos profissionais do Nacional, ajudando o time a ser campeão na temporada 2005/06, quando, aos 18 anos, fez 10 gols em 27 jogos. Logo depois ele foi contratado pelo Groningen, da Holanda, defendendo ainda Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madri em uma carreira europeia que durou 16 temporadas.

