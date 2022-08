Inter x Melgar: onde assistir à Sul-Americana nesta quinta-feira

Internacional e Melgar, do Peru, se enfrentam na noite desta quinta-feira, 11, a partir das 19h15 (de Brasília), valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana 2022. A partida de volta das quartas de final no Beira-Rio, em Porto Alegre, terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, via pay-per-view.

O Colorado entra em boa situação depois de ter empatado em 0 a 0 o jogo de ida em Lima. No entanto, a equipe gaúcha vem de uma derrota por 3 a 0 para o Fortaleza pelo Brasileirão e agora quer se recuperar naquele que é seu maior objetivo para a temporada.

O técnico Mano Menezes terá um desfalque importante, o atacante Alemão, expulso no Peru. O argentino Braian Romero deve fazer sua estreia como titular. O meia Alan Patrick, recuperado de lesão, também deve ter lugar no 11 inicial.

A provável escalação do Inter é: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson e De Pena; Alan Patrick, Wanderson e Braian Romero.

Quem passar do duelo enfrentará o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Deportivo Táchira, da Venezuela, com 5 a 1 no placar agregado. A outra semifinal será entre São Paulo e Atlético-GO, que eliminaram Ceará e Nacional, do Uruguai, respectivamente.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta:

Libertadores

21h30

Estudiantes-ARG x Athletico Paranaense – ESPN, Star+ e Facebook Watch

Sul-Americana

19h15

Internacional x Melgar-PER – Conmebol TV

