Igor Gomes: de novo Kaká e ‘atleta milhões’ a fim melancólico no São Paulo

Nem faz tanto tempo, foi em abril de 2021, que o empresário Wagner Ribeiro dizia com convicção que Igor Gomes seria o seu próximo atleta negociado: “dá para conseguir 25 milhões de euros em junho”, afirmou Ribeiro, em entrevista ao UOL, à época. Apontado um ano antes pelo jornal espanhol As como “novo Kaká”, com Sevilla, Barcelona e o Ajax como interessados, o meio-campista do São Paulo tinha a Europa como destino quase certo.

Expulso ainda no primeiro tempo na derrota por 3 a 1 para o Atlético Goianiense, nesta quinta-feira, 1º, pelo primeiro confronto da semifinal da Sul-Americana, a realidade do jogador agora é bem diferente: a de alvo prioritário de fúria dos torcedores. No Twitter, o nome figura nos trend topics entre os assuntos do momento no país durante a madrugada.

“Meu amigo morreu de Igor Gomes”, desabafou um são-paulino na rede social. “Totalmente displicente, cabeça na lua”, completou outro.

“Alguém ajuda aí, vamos fazer uma vaquinha para comprar o Igor Gomes só para tirar ele do São Paulo”, resumiu um torcedor.

O erro do camisa 26 pode ter sido um desfecho melancólico para um jogador cercado por expectativas desde as categorias de base do clube.

Igor Gomes foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo, ao receber dois cartões amarelos em um intervalo de apenas oito minutos. O placar estava 1 a 1. Depois disso, o Tricolor sucumbiu aos goianos e se complicou.

“Foi preponderante como qualquer expulsão. Jogar com um jogador a menos num campo grande, pesado como esse, dificulta bastante né? Nós já tínhamos vivido essa experiência no Chile contra a [Universidad] Católica [pela Sul-Americana]”, analisou o técnico Rogério Ceni.

O jogador tem sido alvo constante de críticas por má atuações na temporada. Ele foi vaiado logo que entrou em campo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último domingo, 28, no Morumbi, em jogo pelo Brasileirão.

Pesa contra ele, principalmente, a longa e travada conversa em torno da renovação do vínculo que termina em 31 de março de 2023. A partir deste mês, já pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe.

Também irrita aos torcedores, além da queda vertiginosa de desempenho, o fato de ter declarado durante todo o ano que “o processo de renovação está bem encaminhado”. “Só quero deixar o clube muito bem, pois me sinto abraçado, apoiado, então vamos ver”, explicou em junho.

“Vamos conversar e chegar numa ocasião que fique boa para os dois lados”, acrescentou.

Constantemente, Ribeiro cita haver interessados pelo jogador. As propostas, contudo, jamais foram adiante. Clubes da Premier League, da Espanha e o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, já estiveram entre os destinos especulados.

“É logicamente que quando você joga sob vaias é sempre mais complicado, você perde um pouco a confiança. Eu acho que o lance não tem nada a ver. O lance independe disso, foi um erro dele mesmo. Ele tinha um cartão amarelo, não podia dar o carrinho naquele momento de meio-campo. Eu acho que o lado psicológico nesse caso não influencia”, afirmou Ceni.

“De resto pode ser, logicamente, no rendimento do jogo, mas não o lance crucial. Eu acho que não tem isso, não tem nada a ver. Infelizmente ele cometeu um erro como todos nós já cometemos durante a carreira e o jogo ficou mais complicado através disso”, concluiu.

O treinador já chegou a dizer publicamente que considera o atleta injustiçado pela entrega em campo, aliado ao comportamento de muitas vezes jogar em funções adaptadas no meio de campo.

Aos 23 anos, Igor Gomes sempre foi tratado como um dos nomes mais badalados nas safras recentes de Cotia, mas pode sair com um desfecho bem longe daquele que projetou.

Ganhou as primeiras oportunidades entre os profissionais em 2018 e, constantemente, vem somando mais jogos a cada temporada. Em 2020, foram 57 sendo 40 deles como titular. Em 2021, 52. Nesta temporada, 48 jogos, um gol marcado e quatro assistências.

Na partida em Goiânia, segundo o Sofascore, acertou apenas 64% dos passes que tentou, perdeu a bola por cinco oportunidades e não finalizou nenhuma vez ao gol.

