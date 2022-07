Com três a menos, São Paulo vence Católica no Chile pela Sul-Americana

O São Paulo venceu o Universidad Católica por 4 a 2, nesta quinta-feira, 30, no Estádio San Carlos de Apoquindo, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois de marcar três no primeiro tempo, o Tricolor viu o rival chileno descontar e ainda assim leva bom resultado para o Morumbi. Os tentos são-paulinos foram anotados por Reinaldo, Luciano (duas vezes) e Calleri. O artilheiro argentino foi expulso, assim como Rodrigo Nestor e Igor Vinícius.

Apesar de jogar fora de casa, em um estádio acanhado, o São Paulo iniciou a partida superior. Intenso, viu Calleri sofrer penalidade e Reinaldo converter, aos 15 minutos. Depois de abrir o marcador, o time de Rogério Ceni manteve a dominância e após falha do lateral Mauricio Isla (ex-Flamengo), Calleri tocou para Luciano marcar o segundo, aos 28. Ainda no primeiro tempo, o camisa 11 foi assistido por Reinaldo e fez o terceiro do Tricolor.

O primeiro tempo avassalador deixou o Tricolor em condição favorável, que foi ameaçada logo no início da etapa final. O Católica descontou logo aos dois minutos, dos pés do atacante Fernando Zampedri, com passe de Fuenzalida. Em sequência, o lateral-direito Igor Vinícius recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe brasileira com um a menos.

Entretanto, o São Paulo conseguiu resistir ao ímpeto chileno e o atacante Jonathan Calleri fez o quarto – seu 18º na temporada -, após passe passe de Igor Gomes. A situação são-paulina parecia controlada novamente, até Rodrigo Nestor ser expulso por pisar no adversário. A superioridade numérica do Católica resultou em gol de Diego Valencia, assistido por Tapia, diminuindo a distância. Segundos depois, Calleri foi advertido com o segundo amarelo, causando a terceira expulsão do Tricolor.

São Paulo e Universidad Católica se reencontram dia 7 de julho, no Morumbi, pela volta da fase de oitavas de final. Antes, o elenco são-paulino viaja para Goiânia e enfrenta o Atlético Goianiense, no domingo, 3 pelo Brasileirão. O time chileno tem compromisso no mesmo dia: recebe o Coquimbo Unido, pelo campeonato nacional.

