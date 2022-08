Ceni volta a palco de seu último gol em busca de avançar na Sul-Americana

O São Paulo de Rogério Ceni enfrenta o Ceará, nesta quarta-feira, 10, às 19h15, em uma partida com gosto especial para o treinador. Foi no mesmo Castelão que, quando goleiro do Tricolor, ele marcou seu último gol como profissional, em 2015. Quase sete anos depois, o ídolo são-paulino volta ao estádio, desta vez em busca da classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana.

A partida de ida, disputada no Morumbi, terminou com êxito tricolor, por 1 a 0. Assim, o time paulista se classifica com qualquer resultado que não seja vitória do Ceará por dois ou mais gols de diferença – por um, o duelo será decidido nos pênaltis. Caso o Vozão não consiga a virada, Rogério Ceni seguirá em busca de um título pelo São Paulo, clube em que é ídolo pelos serviços prestados como jogador.

Goleiro artilheiro, Ceni marcou 129 gols oficiais, segundo as contas da Fifa. O último aconteceu pela volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2015, de pênalti, contra o Ceará, no Castelão. A partida terminou em 3 a 0 e garantiu a classificação tricolor.

Durante a carreira como atleta, enfrentou o Vozão apenas duas vezes no Castelão: venceu uma e perdeu outra. No entanto, quando se aposentou e passou a ser treinador, Rogério enfrentou o Ceará, no estádio tradicional do futebol cearense, em 15 ocasiões.

No comando de Fortaleza e Cruzeiro, os números de Ceni, contra o Ceará, no Castelão, são equilibrados: cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O aproveitamento é relativamente baixo: conquistou apenas 44,4% dos pontos disputados.

