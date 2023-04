Ceni despista sobre demissão: ‘Sou empregado, não empregador’

O São Paulo venceu o Puerto Cabello por 2 a 0 na última terça-feira, 18, pela segunda fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após vaias ao fim do primeiro tempo sem gols, o Tricolor conquistou a segunda vitória pelo torneio com gols nos minutos finais, mas segue em má fase e com Rogério Ceni pressionado pela torcida e com risco de demissão.

Além dos resultados, os questionamentos sobre o trabalho do treinador aumentaram após desentendimento com o meia-atacante Marcos Paulo, autor de um dos gols da vitória recente. Acerca de uma possível demissão, Ceni desconversou e transferiu a responsabilidade para a diretoria.

“Não posso responder, mas até gostaria. Facilitaria bastante. Sou extremamente feliz e gosto de trabalhar com eles. Sou empregado, não empregador, não posso responder pelo patrão”, disse Rogério.

O técnico continuou, driblando questionamentos sobre seu futuro e exaltando a atuação. “Não sei [se corre risco de demissão], é uma pergunta que não pode ser feita para mim. Eu trabalho todos os dias tentando extrair o melhor de cada um. Com 0 a 0 no intervalo, acho que as vaias foram aceitáveis, mas o time jogou bem, finalizou bastante. Trabalho com o que eu gosto e sou feliz com o que escolhi. A pergunta não cabe a mim, cabe à direção”.

Pressionado inclusive pela Independente, maior torcida organizada do clube, que emitiu nota pedindo a demissão do treinador, Rogério não nega que tem responsabilidade. Ainda assim, como defesa ao seu trabalho, também citou as campanhas da Copa do Brasil e Sul-Americana em 2022.

Jogador histórico do tricolor como jogador, Ceni respondeu se este é o seu momento mais complicado no clube: “O meu maior desafio no São Paulo já foi chegar aqui. Quando eu tinha 17 anos, morar embaixo da arquibancada e ganhar 2/3 de salário mínimo. Isso foi um desafio. Ídolos não se criam da noite para o dia. Os clubes e seus problemas não vão se resolver da noite para o dia. E eu desejo o melhor para o São Paulo sempre, sabe? Eu lembro quando o Muricy saiu do São Paulo. Eu disse: cuidado que estão matando os caras que respaldaram esse clube, que construíram a história desse clube.”

Na atual passagem pelo São Paulo, Rogério Ceni tem 106 partidas. Nesta temporada, foram 17 jogos, nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas.