Ceni busca 11º título internacional no São Paulo, o primeiro como técnico

O São Paulo, de Rogério Ceni, enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, neste sábado, 1º, às 17h, em Córdoba, pela final da Copa Sul-Americana. A ansiedade que permeia o Tricolor do Morumbi tem significados especiais, especialmente para o técnico. Extremamente vencedor pelo clube nos tempos de goleiro, ele pode conquistar seu 11º título internacional da carreira, o primeiro como treinador.

Em 25 anos vestindo a camisa são-paulina, Rogério conquistou 10 títulos internacionais: dois Mundiais, duas Libertadores, duas Recopas Sul-Americanas, uma Supercopa Libertadores, uma Copa Master Conmebol, uma Copa Conmebol e uma Copa Sul-Americana. Além dos troféus com o clube, foi campeão duas vezes com a seleção brasileira (Copa das Confederações de 1997 e Copa do Mundo de 2002).

Caso o São Paulo fique com o troféu, há um gosto mais especial para Ceni, tendo em vista que seu primeiro título com o Tricolor será o mesmo do último como jogador. Em 2012, já aos 39 anos, Rogério conquistou a Sul-Americana em uma final contra o Tigre, da Argentina, que terminou após 45 minutos de jogo, por desistência do adversário em razão de confusões no intervalo.

Finalizar a temporada com um título parece soar como obrigatório para Rogério Ceni. Em entrevistas, o treinador chegou a condicionar sua permanência no clube à vitória na Sul-Americana. “Por mim, preciso ser campeão para continuar. Tem todas as situações do clube, as dificuldades, é uma coisa. Mas eu sou movido a conquistas”.

Ceni já acumula 113 partidas como treinador do Tricolor, em duas passagens. A primeira, em 2017, acabou de maneira breve e repleta de instabilidades. Quatro anos depois, Rogério retornou mais experiente. Ainda assim, foi contestado por boa parte da torcida durante o fim da última temporada e no início desta, principalmente ao perder a final do Campeonato Paulista, para o Palmeiras.

