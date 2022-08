Ceará x São Paulo: onde assistir à Sul-Americana nesta quarta-feira

Ceará e São Paulo decidem nesta quarta-feira, 10, às 19h15 (de Brasília), mais uma das quatro vagas para a semifinal da Sul-Americana. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão exclusiva pelo streaming Conmebol TV.

Após a vitória são-paulina por 1 a 0 na última semana, o Tricolor pode até empatar para seguir em frente na competição. O Vozão, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória por um gol leva o confronto para os pênaltis.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o lateral-direito Rafinha, que sofreu um estiramento na região posterior da coxa direita.

Apesar de seguir vivo na Copa do Brasil e da invencibilidade até aqui em nove jogos disputados na Sul-Americana – oito vitórias e um empate -, o time não vence há seis rodadas no Brasileirão. No último domingo, 6, perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, no Morumbi.

O time deve ir a campo com: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes (Galoppo), Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O Ceará, por sua vez, não vence há quatro partidas consecutivas na temporada. No período, derrotas para São Paulo, Palmeiras e Juventude e um empate diante do Botafogo, no fim de semana.

O técnico Marquinhos Santos precisa contornar desfalques. No departamento médico, Diego Rigonato, Bruno Pacheco e Rodrigo Lindoso não poderão atuar.

Outra ausência será o atacante Cléber, que sentiu um desconforto muscular diante do Botafogo. O lateral-direito Nino Paraíba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora.

Com isso, o provável Ceará irá a campo com: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard e Richardson; Mendoza, Vina e Lima; Zé Roberto.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Sul-Americana

19h15

Ceará x São Paulo – Conmebol TV

Libertadores

21h30

Palmeiras x Atlético Mineiro – ESPN, Star+ e Facebook Watch

Talleres-ARG x Vélez Sarsfield-ARG – ESPN 4 e Star+

Brasileiro Série B

19h

Chapecoense x Novorizontino – SporTV e Premiere

Náutico x CRB-AL – Premiere

21h30

Criciúma x Guarani – SporTV e Premiere

