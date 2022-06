Universidad Católica-CHI e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro confronto das oitavas de final da Sul-Americana. A partida acontece no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Para a partida, o Tricolor seguirá sem contar com alguns jogadores: Nikão, Talles Costa, com problemas no tornozelo, Moreira, em recuperação de amigdalite, além de Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, Caio e Luan que seguem no departamento médico.

Contratado nesta semana, o atacante Marcos Guilherme só poderá voltar a atuar após a reabertura da janela de transferências, em julho. O técnico Rogério Ceni também não poderá mais contar com o zagueiro equatoriano Robert Arboleda, que sofreu grave lesão no tornozelo esquerdo.

Na primeira fase, o São Paulo teve campanha quase que perfeita: cinco vitórias e um empate, com 88,9% de aproveitamento. A equipe marcou 12 gols e só sofreu dois até aqui no torneio.

Já a Católica chega para a competição depois de ficar na terceira colocação do grupo H da Libertadores, que teve Flamengo e Talleres-ARG como classificados.

A equipe vem de três vitórias consecutivas na temporada diante de Antofagasta e Unión San Felipe, pelo Campeonato Chileno e Copa do Chile, respectivamente.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Sul-Americana

19h15

Independiente Del Valle-EQU x Lanús-ARG – Conmebol TV

21h30

Universidad Católica-CHI x São Paulo – Conmebol TV

Olimpia-PAR x Atlético-GO – Conmebol TV

Libertadores

21h30

Fortaleza x Estudiantes-ARG – ESPN, Star+ e Facebook Watch

Copa do Brasil

19h

América-MG x Botafogo – SporTV e Premiere

