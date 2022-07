Bustos não é mais técnico do Santos

Fabian Bustos não é mais treinador do Santos. Após perder em casa para o Deportivo Táchira e ser eliminado nas oitavas da Copa Sul-Americana, o treinador argentino deixou o Peixe com 30 jogos no trabalho.

Desde que estreou, em março, Bustos não convenceu a torcida. Eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase, sofreu com a falta de consistência na disputa de Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro.

Ainda assim, a decadência do trabalho começou em maio. Nos últimos 46 dias, o Santos venceu apenas um dos 13 jogos. A pressão, no entanto, escalou nas últimas semanas, principalmente depois da goleada sofrida para o Corinthians por 4 a 0, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O estopim foi a eliminação da Sul-Americana, em plena Vila Belmiro, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. O Peixe empatou a primeira partida em 1 a 1, mas deixou a vaga escapar atuando em casa.

Em 30 partidas de Fabian Bustos, o Santos venceu 10, empatou 11 e perdeu nove, totalizando um aproveitamnto de 45,5%. Os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos Conenna, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase também foram desligados. Edu Dracena, ex-jogador que trabalhava como executivo no clube, pediu para sair e comunicou a decisão anteriormente.

O Santos volta a campo no próximo domingo, 10, contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O auxiliar técnico da comissão fixa, Marcelo Fernandes, comanda o time.

