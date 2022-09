Atlético-GO x São Paulo: onde assistir à semifinal da Sul-Americana

Atlético Goianiense e São Paulo iniciam nesta quinta-feira, 1º, às 21h30 (de Brasília), o confronto pelas semifinais da Sul-Americana. A primeira decisão acontece no Serra Dourada, em Goiânia, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Conmebol TV. O jogo da volta está agendado para 8 de julho, em São Paulo.

O Tricolor Paulista não passa pela melhor fase no Campeonato Brasileiro, já que venceu apenas um dos últimos nove jogos disputados na competição e ocupa o 13º lugar na tabela, com 29 pontos.

Vindo de derrota para o Fortaleza, no último domingo, 28, o São Paulo se apoia na boa campanha realizada até aqui na Sula. A equipe dirigida por Rogério Ceni encerrou a fase de grupos com 89%, invicta, e venceu três dos quatro jogos disputados até aqui nos mata-matas.

Para a partida, Ceni deve contar com o retorno do volante Gabriel Neves, recuperado de uma lesão no tornozelo e desfalque nos jogos diante do Flamengo, pela Copa do Brasil, e Fortaleza, pelo Brasileirão.

A baixa, contudo, será o zagueiro Miranda que ainda faz um trabalho de recondicionamento após sofrer lesão. Sem o defensor, a tendência é que Ferraresi seja mantido ao lado de Léo e Diego Costa.

Com isso, o provável time terá: Jandrei; Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O Dragão, por sua vez, também não vive uma boa fase no Brasileirão. A equipe ocupa a vice-lanterna, com 22 pontos, e perdeu por 2 a 1 para o Goiás no clássico disputado no último sábado, 27.

A semifinal ficará marcada também pela estreia do técnico Eduardo Baptista, que chega para assumir a vaga deixada por Jorginho, que foi o quarto técnico do Dragão nesta temporada.

Na Sula, o time goiano passou nas oitavas de final pelo Olímpia-PAR, nos pênaltis, e nas quartas pelo Nacional-URU, com um placar agregado de 4 a 0. Até esta terça, 31, mais de 15.000 ingressos já haviam sido vendidos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Sul-Americana

21h30

Atlético-GO x São Paulo – Conmebol TV

Inglês

16h

Leicester x Manchester United – ESPN e Star+

Italiano

15h45

Atalanta x Torino – ESPN 4 e Star+

Bologna x Salernitana – Star+

