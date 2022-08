Willian se queixa de dores e desfalca o Corinthians contra o Flamengo

O meia-atacante Willian desfalcará o Corinthians na partida desta terça-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), diante do Flamengo, pelo primeiro confronto das quartas de final da Libertadores. O jogador se queixou de dores musculares e teve a participação vetada para o jogo. A informação foi divulgada pelo site ge (saiba onde assistir e tudo do confronto).

A ausência do camisa 10 amplia a lista de problemas do técnico Vítor Pereira. Para a partida, ele só teve um treinamento, realizado na última segunda, 1, para ajustar a equipe para o jogo.

Willian sentiu dores na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, no último sábado, 30, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogador só atuou por 30 minutos no confronto e chegou a ficar ausente recentemente, no decisivo jogo contra o Boca Juniores, devido a um choque sofrido no ombro.

Além de Willian, outro desfalque certo é o do meia Renato Augusto, que segue tratando de um problema na panturrilha. A última partida dele foi em 19 de junho, diante do Goiás, pela 13ª rodada do Brasileiro.

Sem poder contar com o zagueiro Raul Gustavo, em recuperação de lesão, a projeção é a de que o treinador mantenha a dupla defensiva formada por Bruno Méndez e Balbuena.

Diante do Botafogo, Vítor Pereira também optou por poupar nomes como os volantes Maycon, Cantillo, Du Queiroz, além dos atacantes Adson e Yuri Alberto. Todos devem ser titulares.

Com isso, a provável escalação terá: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Maycon; Adson, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.

