Wesley, Tabata ou Flaco? O dilema de Abel no Palmeiras sem Gustavo Scarpa

O Palmeiras visita o Athletico-PR nesta terça-feira, 30, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Sem poder contar com um dos pilares da equipe, o meia Gustavo Scarpa, fora por suspensão, o treinador Abel Ferreira será obrigado a mudar a equipe titular logo mais. Os principais nomes para substituir o camisa 14 são o prata da casa Wesley e os recém-chegados Bruno Tabata e Flaco López.

Scarpa cumpre suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Atlético-MG pelas quartas de final. Junta-se ao volante Danilo, também expulso na fase anterior, que pegou punição mais severa e não jogará nenhuma das partidas da semi.

O meia é uma das principais peças da equipe de Abel Ferreira. Polivalente, Scarpa comanda o meio de campo e é decisivo nas cobranças de bola parada. Nesta temporada, atuou em 44 jogos, marcou nove gols e serviu seus companheiros outras nove vezes. Pela Libertadores, atuou em sete partidas, dando duas assistências e marcando três gols. Veja como chega cada um de seus possíveis substitutos no duelo desta terça:

Wesley

Atacante de velocidade, o jogador de 23 anos formado na Academia tem 44 jogos no ano (sendo 14 como titular), três gols marcados e cinco assistências. Apesar de ter características diferentes, a entrada não mudaria a estrutura ofensiva do time, com Wesley atuando por uma das pontas. O camisa 11 entrou nos últimos três jogos contra Corinthians, Flamengo e Fluminense.

Flaco López

O argentino é um centroavante de origem. Recém-chegado à equipe, ele atuou pouco, em oito jogos até aqui, e marcou um gol. Jogou apenas uma partida pela Libertadores. Caso opte pela entrada do gringo, Abel mudaria o posicionamento de Rony, que hoje atua como 9 e seria deslocado para a ponta.

Bruno Tabata

Último reforço da equipe alviverde, Tabata é um jogador que se assemelha mais a Scarpa: um meia-atacante canhoto, que pode atuar aberto na ponta. No entanto, o ex-Sporting corre por fora na disputa pela vaga, já que atuou apenas em três jogos até aqui (no segundo tempo das partidas contra Corinthians, Flamengo e Fluminense).

