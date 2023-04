Vítor Roque já tem início de carreira mais goleador que Rodrygo e Vini Jr.

Vitor Roque marcou um belo gol na vitória por 2 a 1 do Athletico Paranaense sobre o Atlético Mineiro, na última terça-feira, 18, pela Libertadores. Com a bola na rede, o jovem atacante chegou a três tentos em nove jogos na competição, além de ter feito seu 18º gol em 63 jogos na carreira.

Revelado pelo Cruzeiro, o garoto de 18 anos foi contratado pelo Furacão na última temporada. Só pelo time paranaense, o camisa 39 já fez 12 gols, que se somam com os seis durante seu meteórico início na equipe mineira.

Cobiçado por gigantes da Europa, a promessa tem média superior à de Vinicius Júnior e Rodrygo, astros do Real Madrid, quando completaram 63 partidas profissionais com base no site de estatísticas Ogol. Comparado a Neymar, Roque ainda fica atrás nos números.

Com 63 partidas, tanto Vini Jr. quanto Rodrygo tinham feito 14 gols. Por outro lado, os ex-jogadores de Flamengo e Santos atuavam em posições diferentes, pelas pontas do campo. Enquanto isso, Roque é um centroavante.

Neymar, por outro lado, somou 25 gols em seus primeiros 63 jogos pelo Santos. Sensação mundial pela sua temporada de 2010, quando completou 18 anos, o camisa 10 do Brasil nas últimas três Copas do Mundo também era desejo de potências europeias.

Desde que chegou ao Athletico Paranaense, sete dos 12 gols foram marcados para empatar a partida ou colocar o time à frente do placar. Disputando posição com Pablo, o jovem de 18 anos passou a conquistar a titularidade.

Roque terminou como artilheiro do Sul-Americano sub-20, ao lado de Andrey Santos, com seis gols marcados, e encerrou sua participação com uma média de 85 minutos para participar de um gol.