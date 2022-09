Vitor Roque brilha no Athletico e tem números superiores a Neymar aos 17

Entre as promessas do futebol brasileiro que ainda nem sequer completaram maioridade, Vitor Roque é um dos poucos a já se destacar na elite. Profissionalizado pelo Cruzeiro, o garoto de Timóteo (MG) se mudou para o Athletico Paranaense em abril e vive ótima fase. O atacante de 17 anos é candidato ao prêmio de melhor jogador da Copa Libertadores e tem números superiores aos de Neymar no recorte da idade (a estrela da seleção brasileira e do PSG também se destacou aos 17, pelo Santos, em 2009).

Ainda é cedo para cravar que Roque terá um futuro tão brilhante, mas seu início de carreira é semelhante ao do maior craque do país na última década. Em 2009, um franzino garoto de 16 anos foi um dos destaques do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neymar à época ainda era uma promessa, tratada como joia desde a base. Meses depois, o atacante subiu para a equipe profissional e confirmou as expectativas, com 14 gols na temporada, além de lances geniais e o vice-campeonato estadual.

Vitor Roque vem repetindo este roteiro. Ainda aos 16, jogou a Copinha pelo Cruzeiro com o rótulo de “promessa”. Da mesma forma, subiu ao profissional e se destacou em Minas Gerais durante o Estadual antes de desembarcar no Athletico, onde alçou voos mais altos e já anotou 12 gols na temporada 2022, com média de 0.35 por partida, contra 0.29 do Neymar adolescente — e com mais partidas a fazer, incluindo uma possível final de Libertadores.

O Athletico Paranaense de Vitor Roque enfrenta o atual bicampeão Palmeiras nesta terça-feira, 6, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta da semifinal da Libertadores. O Furacão venceu a ida por 1 a 0, na Arena da Baixada e joga por um empate para avançar à decisão do dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador.

Confira um raio-X das temporadas em que Neymar e Vitor Roque completaram 17 anos:

Neymar em 2009:

Campeonato Paulista: 12 jogos, três gols e duas assistências

Copa do Brasil: três jogos, um gol e uma assistência

Campeonato Brasileiro: 33 jogos, 10 gols e seis assistências

Total: 48 jogos, 14 gols (0.29 por partida) e nove assistências

Vitor Roque em 2022:

Campeonato Mineiro (Cruzeiro): oito jogos, três gols e uma assistência

Copa do Brasil (Cruzeiro): dois jogos e três gols

Série B (Cruzeiro): um jogo

Brasileirão (Athletico): 18 jogos e quatro gols

Libertadores (Athletico): cinco jogos, dois gols e uma assistência

Total: 34 jogos, 12 gols (0.35 por partida) e duas assistências

