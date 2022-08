Vélez Sarsfield-ARG e Flamengo iniciam nesta quarta-feira, 31, às 21h30 (de Brasília), o primeiro confronto pelas semifinais da Libertadores. A partida de ida acontece no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, com transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+. O jogo da volta está agendado para 7 de julho, no Rio de Janeiro.

Este será apenas o terceiro encontro entre as equipes pela competição sul-americana. Nos dois primeiros, pelas oitavas de final na última edição, o Rubro-Negro eliminou os argentinos depois de uma vitória por 3 a 2 na Argentina e um empate sem gols no Maracanã.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior contou com o retorno do zagueiro David Luiz na lista de relacionados. O jogador, que se recupera de um quadro leve de hepatite, ainda não tem titularidade assegurada.

Dorival não terá a disposição o atacante Marinho, que por apresentar quase de febre não viajou com o restante da delegação.

Os destaques do Vélez, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores

O time vem embalado por uma vitória por 1 a 0 no clássico diante do Botafogo, no último domingo, 28, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e, principalmente, pelo bom momento na temporada. Ao todo, são 14 jogos consecutivos de invencibilidade – 12 vitórias e dois empates.

Na Libertadores, o Rubro-Negro ainda não perdeu nenhuma partida. Na primeira fase, cinco vitórias e um empate, um aproveitamento de 89% dos pontos disputados. Nas oitavas e quartas de final foram quatro vitórias: diante de Tolima-COL e Corinthians, respectivamente.

O Vélez, por sua vez, não vence há quatro jogos: empates diante de Gimnasia, Sarmiento de Junín e Independiente, além de uma derrota para o Aldovisi no período, todos pelo Campeonato Argentino.

O time é o penúltimo colocado na competição com 28 equipes em 16 rodadas disputadas até aqui, com apenas 12 pontos somados.

