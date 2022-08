Veiga elogia força mental do Palmeiras por vaga: ‘Importante é vencer’

O meia Raphael Veiga, do Palmeiras, não poupou elogios a postura da equipe pouco após a classificação às semifinais da Libertadores. A vaga foi assegurada nos pênaltis, por 6 a 5, após empate sem gols nos 90 minutos com o Atlético Mineiro na última quarta-feira, 10, no Allianz Parque.

O camisa 23 citou que a força mental foi fundamental após as expulsões dos meio-campistas Danilo e Gustavo Scarpa. Além disso, também destacou a maturidade tática para ceder maior posse de bola ao Galo, mesmo jogando em casa.

“Foi um jogo muito difícil. Com 11 já seria difícil, com o 9, então, nem sem fala. Já falei outras vezes e repito: nosso time é muito forte mentalmente. É nessas horas, em situações contrárias, que a gente mostra a força que tem. É fácil mostrar quando tudo dá certo, é difícil no futebol ter fé quando as coisas estão difíceis”, disse Veiga.

“Passar para uma semifinal de Libertadores é muito difícil, tem grandes equipes. E a forma como foi, eles o tempo inteiro com um a menos e depois com dois a menos. A gente soube jogar. Nem sempre o importante é jogar bem, o importante é vencer”, completou.

Segundo o Sofascore, o Palmeiras teve apenas 32% de posse, contra 68% do rival. Os mineiros também chegaram mais ao gol palmeirense: sete chutes para defesas de Weverton contra só duas dos anfitriões.

Durante a partida, Veiga foi recuado da função mais avançada no meio-de-campo para atuar mais recuado. Ele acertou 82% dos passes que tentou, venceu quatro de nove duelos pelo chão e fez um desarme.

Além disso, o jogador teve importante decisão nas penalidades ao acertar a segunda cobrança. De seis, o time converteu todas, a última delas com o zagueiro Murilo.

Atual bicampeão, o time agora aguarda o classificado da partida entre Estudiantes, da Argentina, e Athletico Paranaense. Eles decidem a vaga nesta quinta, 11, às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luís Hirschi, após empate por 0 a 0 no primeiro jogo.

