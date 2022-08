Último Corinthians x Flamengo teve Ronaldo, Adriano e Love decisivo

Parece até que foi ontem, mas lá se vão pouco mais de doze anos, ou exatos 4.471 dias, desde o último confronto entre Corinthians e Flamengo, pela Copa Libertadores. Foi na noite de 5 de maio de 2010, pelas oitavas de final, sob olhares atentos de 37.021 torcedores no Pacaembu, que o Rubro-Negro sorriu por último – mesmo com a derrota por 2 a 1. De um lado, Adriano Imperador. Do outro, Ronaldo Fenômeno. A vaga terminou com a equipe carioca, que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de pênalti de Adriano, e passaria adiante graças a um herói improvável: Vágner Love.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A poucas horas do reencontro, agora pelas quartas de final, PLACAR rememora fotos históricas de seu arquivo daquela partida que ainda tinha nomes de destaque como Alessandro, Roberto Carlos, Paulinho, Chicão, Léo Moura, Maldonado, Kleberson, Bruno e tantos outros. Confira:

Corinthians 2 x 1 Flamengo – oitavas de final da Libertadores de 2010

Corinthians Felipe; Alessandro (Paulinho), Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Elias (Jucilei) e Danilo; Jorge Henrique (Iarley), Dentinho e Ronaldo. Técnico: Mano Menezes

Flamengo Bruno; Léo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Rômulo, Maldonado (Toró), Willians e Vinícius Pacheco (Kleberson); Vágner Love (Fierro) e Adriano. Técnico: Rogério Lourenço

Gols: David Braz (contra) aos 27min e Ronaldo aos 39min do primeiro tempo; Vágner Love, aos 4 minutos do segundo tempo

Continua após a publicidade

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!