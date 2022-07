Turco considera Atlético favorito em possível revanche contra Palmeiras

BELO HORIZONTE – O Atlético Mineiro venceu o Emelec por 1 a 0, nesta terça-feira, 5, no Mineirão. O resultado garantiu o Galo nas quartas de final da Libertadores e já colocou em pauta o provável reencontro com o Palmeiras. Turco Mohamed, treinador atleticano, garantiu que sua equipe é a favorita para o duelo que traz tons de revanche.

Minutos depois da tensa classificação contra o time equatoriano, o técnico projetou o possível encontro com o time paulista e disse: “A gente se considera favorito sempre. Jogando em casa, sempre somos candidatos à vitória. Contra o Palmeiras decidiremos fora, mas isso não muda o que acho. O nosso sonho é vencer a Libertadores, não podemos nos considerar diferente.”

Empurrado por mais de 56.000 torcedores no Mineirão, o Galo dominou a posse de bola durante toda partida contra o Emelec. Mesmo assim, o gol vitorioso saiu apenas aos 35 do segundo tempo, com Hulk, de pênalti.

Turco Mohamed admitiu a dificuldade de furar a defesa equatoriana, mas colocou a vitória como o mais importante. “Sabíamos que ia ser difícil. Nenhum rival é fácil na Libertadores, o mais importante é passar de fase. Passamos e agora é seguir trabalhando.” O argentino ainda brincou, dizendo que o sofrimento está no DNA do Galo.

O Atlético Mineiro aguarda o vencedor de Palmeiras e Cerro Porteño, que decidem a vaga nesta quarta-feira, 6, no Allianz Parque, depois de vitória brasileira no primeiro jogo, por 3 a 0. As partidas de ida das quartas de final estão marcadas para 2 a 4 de agosto e os confrontos de volta para a semana seguinte, entre 9 e 11.

