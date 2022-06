Tolima x Flamengo: onde assistir à Libertadores nesta quarta-feira

Tolima-COL e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômba, com transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

O Rubro-Negro vem de vitória por 3 a 0 no fim de semana diante do América-MG, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição sul-americana, terminou a primeira fase com cinco vitórias e um empate, um aproveitamento de 88,9%.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior acumula problemas devido a novo um surto de Covid-19, além de um desfalque por lesão e outro por suspensão. O clube não divulgou a lista de relacionados.

De acordo com o site ge, testaram positivo para o vírus e não viajaram com a delegação os goleiros Diego Alves, Matheus Cunha e Kauã Santos, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, o volante Willian Arão e o meia Matheus França.

Também não jogam o volante João Gomes, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Bruno Henrique, que sofreu grave lesão ligamentar e só retorna aos gramados em 2023.

A equipe colombiana vem de vitória por 2 a 1 diante do Atlético Nacional, mas acabou derrotada no placar agregado da decisão do torneio Apertura. Na última semana, havia perdido por 3 a 1 a primeira partida, perdendo no placar agregado.

O time se classificou como segundo colocado no grupo D da Libertadores, com 11 pontos, a mesma do Atlético-MG, líder da chave. Na primeira fase foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Libertadores

19h15

Cerro Porteño-PAR x Palmeiras – Conmebol TV

Talleres-ARG x Colón-ARG – ESPN 4 e Star+

21h30

Tolima-COL x Flamengo – ESPN e Star+

Vélez Sarsfield-ARG x River Plate-ARG – Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

The Strongest-BOL x Ceará – Conmebol TV

21h30

Deportivo Táchira-VEN x Santos – Conmebol TV

Deportivo Cali-COL x Melgar-PER – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Náutico x Criciúma-SC – SporTV e Premiere

21h30

Novorizontino-SP x Vasco – Premiere

CRB-AL x Tombense-MG – SporTV e Premiere

