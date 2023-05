A disputa da quarta rodada da Copa Libertadores chegou ao fim na última quinta-feira, 25. Assim, com dois jogos a fazer para cada time na fase de grupos, o campeonato entra em fase decisiva. Entre os brasileiros, o maior risco de eliminação é do Corinthians, enquanto o Palmeiras e o Fluminense têm as situações mais confortáveis.

A próxima rodada da competição está marcada para os dias 6, 7 e 8 de junho, enquanto o fim da fase de grupos acontece nos dias 27, 28 e 29 do mesmo mês. Entretanto, muitos times podem entrar para a sexta partida já classificados, ou sem chances de avançar.

PLACAR simulou os cenários de todos os times brasileiros na Libertadores, confira:

Flamengo – Grupo A

O Flamengo tem uma vitória, dois empates e uma derrota na Libertadores e é o segundo colocado, com cinco pontos. O líder da chave é o Racing, com 10, o terceiro é o Ñublense, do Chile, com quatro, e o quarto é o Aucas, do Equador, com três.

Assim, para avançar, o Rubro-Negro precisa somar mais pontos do que os rivais chileno e equatoriano. Os próximos duelos são em casa, contra Racing e Aucas, adversário direto por vaga.

Internacional – Grupo B

Invicto na competição, o Internacional é líder de sua chave, com oito pontos. O Colorado, porém, é perseguido de perto por Nacional do Uruguai e Independiente de Medellín, ambos com sete pontos. Assim, com o Metropolitano da Venezuela fora das brigas, as duas rodadas são decisivas.

O próximo adversário é o Nacional, em Montevidéu, e o jogo que fecha a fase de grupos é contra o Independiente de Medellín, em Porto Alegre. Uma vitória garante a classificação.

Palmeiras – Grupo C

Dominante, especialmente quando o assunto é Libertadores, o Palmeiras segue em alta. Vice-líder com nove pontos, o mesmo tanto que o Bolívar, líder, o Palmeiras está a um empate de avançar, tendo em vista que Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño têm três pontos.

O Verdão recebe Barcelona e Bolívar e se classifica somando mais um ponto. Entretanto, classificar-se em primeiro pode ser uma vantagem na hora dos cruzamentos das oitavas de final.

Fluminense – Grupo D

O Tricolor de Fernando Diniz mandou o time reserva para La Paz e saiu derrotado pelo The Strongest, atualmente na segunda posição, com seis pontos. Na ponta da chave, com nove, o Fluminense tem situação tranquila, especialmente porque Sporting Cristal e River Plate são os terceiro e quarto, com quatro pontos.

Os duelos do Tricolor são contra o River, na Argentina, e Sporting Cristal, no Brasil. Mais um ponto já garante a vaga nas oitavas, tendo em vista o confronto direto entre peruanos e bolivianos na quinta rodada.

Corinthians – Grupo E

Sem vencer há oito jogos, o Corinthians passa por dura crise e corre sérios riscos de cair na Libertadores. Terceiro colocado com quatro pontos, tem o Argentinos Juniors, com oito, e o Independiente Del Valle, com seis, à frente, e o Liverpool do Uruguai, com os mesmos quatro, atrás.

Na quinta rodada, o Timão vai à altitude de Sangolqui, Equador, e enfrenta o Independiente Del Valle. A sexta partida é contra o Liverpool, em Itaquera. Para ter chance de se classificar, o Corinthians não pode perder o próximo jogo.

Athletico-PR e Atlético-MG – Grupo G

O Furacão é o líder, com sete pontos, e o Galo é o vice, com seis, a mesma quantidade do Libertad, que ocupa a terceira posição. Na lanterna, mas ainda vivo, o Alianza Lima tem quatro pontos.

O Athletico enfrenta o Libertad e o Alianza Lima, em Curitiba, e garante vaga, sem sustos, apenas com uma vitória.

Os adversários do Galo são os mesmos, mas fora de casa. A conta para avançar sem depender de ninguém são quatro pontos.