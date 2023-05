Timão, Galo e Fla sob pressão: os brasileiros na 4ª rodada da Libertadores

A quarta rodada da Libertadores começa nesta terça-feira, 23. O returno da fase de grupos já tem caráter decisivo para muitos dos clubes, que podem terminar em situação delicada ou até garantir a classificação antecipada para as oitavas de final.

Entre os brasileiros, vale destaque para o drama do Corinthians, que não vence há sete jogos e precisa quebrar a má fase para não depender de um “milagre” nos jogos finais. Atlético Mineiro e Flamengo também entram em risco, apesar de contarem com melhores resultados recentes.

Confira a situação de cada brasileiro na rodada

Flamengo – Grupo A

Apesar de ainda viver momento de críticas e instabilidade, o Flamengo não perde há quatro jogos. Vice-líder da chave com quatro pontos, o Rubro-Negro viaja ao Chile para enfrentar o Ñublense, considerado o time mais frágil do grupo. Em caso de vitória, chega aos sete pontos e pode até assumir a liderança. No entanto, não ganhar pode complicar a vida flamenguista, especialmente se o Aucas bater o Racing.

1. Racing-ARG – 7 pontos

2. Flamengo – 4 pontos

3. Aucas-EQU – 3 pontos

4. Ñublense-CHI – 3 pontos

Internacional – Grupo B

Em crise e na quinta derrota consecutiva, o Colorado sonha em driblar a má fase na Libertadores. Na segunda posição, com cinco pontos, o Inter enfrenta o Metropolitano, da Venezuela, que ainda não pontuou. Três pontos colocam a equipe dirigida por Mano Menezes em situação favorável, enquanto uma derrota afunda ainda mais a situação.

1. Nacional-URU – 7 pontos

2. Internacional – 5 pontos

3. Independiente Medellin-COL – 4 pontos

4. Metropolitanos-VEN – 0 ponto

Palmeiras – Grupo C

Sem ser derrotado há 13 jogos, o Palmeiras segue forte em busca de mais um troféu da Libertadores. Na segunda colocação, o Verdão vai para o embate desta rodada contra o paraguaio Cerro Porteño, lanterna da chave. Empolgado, o time de Abel Ferreira já pode encaminhar a classificação.

1. Bolívar-BOL – 6 pontos

2. Palmeiras – 6 pontos

3. Barcelona-EQU – 3 pontos

4. Cerro Porteño-PAR – 3 pontos

Fluminense – Grupo D

Vindo de uma derrota no clássico contra o Botafogo, o Fluminense se agarra na Libertadores para tentar contornar a pior fase do ano. No entanto, terá que enfrentar o The Strongest, na altitude de La Paz. Líder com nove pontos, garante classificação antecipada se vencer a partida.

1. Fluminense – 9 pontos

2. The Strongest-BOL – 3 pontos

3. Sporting Cristal-PER – 3 pontos

4. River Plate-ARG – 3 pontos

Corinthians – Grupo E

Brasileiro em situação mais delicada, o Corinthians pode sair desta rodada com um prognóstico difícil. Com uma vitória e duas derrotas, o Timão visita o Argentinos Juniors. Na terceira posição, com três pontos, uma derrota deixaria a equipe de Vanderlei Luxemburgo precisando de um “milagre” para avançar.

1. Argentinos Jrs-ARG – 7 pontos

2. Independiente Del Valle-EQU – 6 pontos

3. Corinthians – 3 pontos

4. Liverpool-URU – 1 ponto

Athletico Paranaense – Grupo G

Atual vice-campeão, o Furacão tem um compromisso complicado na Libertadores, mesmo em situação tranquila. Líder com sete pontos, encara o Galo, que precisa vencer. Uma vitória colocaria quase dois pés do Athletico nas oitavas de final, mais uma vez.

1. Athletico-PR – 7 pontos

2. Alianza Lima-PER – 4 pontos

3. Atlético-MG – 3 pontos

4. Libertad-PAR – 3 pontos

Atlético Mineiro – Grupo G

Mesmo embalado por quatro vitórias consecutivas, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, o Galo chega pressionado para a quarta rodada. Com três pontos, precisa vencer o rival nacional para não depender de resultados alheios. O time de Coudet se deu pior contra o Furacão no primeiro encontro, mas, desta vez, espera contar com o fator casa como diferencial.

1. Athletico-PR – 7 pontos

2. Alianza Lima-PER – 4 pontos

3. Atlético-MG – 3 pontos

4. Libertad-PAR – 3 pontos