BELO HORIZONTE – Noite de festa e também de alívio no Gigante da Pampulha. O Atlético Mineiro venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1, de virada, em confronto decisivo pela fase de grupos da Copa Libertadores 2023. O resultado consolida mais uma reação marcante do Galo na atual temporada.

A reviravolta no placar foi conduzida por Paulinho, autor dos dois gols, e deixou o time dirigido Eduardo Coudet em situação mais confortável na competição. Triunfos no apagar das luzes não são uma novidade: foi a sétima vez só em 2023 que o Galo confirmou uma vitória após os 35 minutos do segundo tempo.

Ao todo, das 19 vitórias conquistadas na temporada, a equipe mineira levou os seus torcedores a essa mesmo emoção em 36,8%, sendo três delas em viradas – duas no Mineirão.

As reações do Galo após os 35 do segundo tempo

Tombense-MG 1 x 2 Atlético-MG

Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 1 Patrocinense-MG

América-MG 2 x 3 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 1 Brasil-RS

Coritiba 1 x 2 Atlético-MG

Atlético-MG 2×1 Athletico-PR

Hulk, ídolo no clube, foi o responsável por esse tento cinco vezes, o que expressa o caráter extremamente decisivo. O atacante, no entanto, não marcou desta vez e viu seu companheiro ofensivo, Paulinho, decidir e coroar para os alvinegros a história escrita em uma partida decisiva desta Libertadores.

Em um Mineirão com quase 40.000 torcedores, o jogo demorou a fluir. Pela baixa qualidade do gramado, as equipes apresentavam dificuldades para trocar de passes de início – sobravam faltas. Para o segundo tempo, porém, estavam reservados os gols.

Continua após a publicidade

Minutos depois da volta a campo, o Athletico Paranaense abriu o placar com Alex Santana. Imediatamente, um clima de insegurança se instaurou, mas também foi prontamente combatido por gritos de “Vamos virar, Galo”. O roteiro se assimilou ao de vários outros jogos da equipe em sua história – e foi confirmado.

O início da reação saiu de uma tentativa de Igor Gomes, aposta de Coudet no segundo tempo, que sobrou para Paulinho tocar e marcar. E do mesmo camisa 10, aos 42 minutos do segundo tempo, saiu a virada, após falta cobrada pelo mesmo armador do tento que deixou tudo igual.

O Atlético Mineiro volta a campo no próximo domingo, 28, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Após a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e um clássico contra o Cruzeiro, o compromisso volta a ser pela Libertadores, contra o Alianza Lima, no Peru.

As contas do Galo para avançar na Libertadores

Com seis pontos, um a menos do que o líder Athletico, o Galo é atualmente o segundo colocado do Grupo G, com a mesma pontuação que o Libertad, do Paraguai. O Alianza Lima, ainda vivo, tem quatro pontos. O que pode complicar o Atlético é o fato de suas duas últimas partidas serem fora de casa, justamente contra Alianza Lima e Libertad, seus concorrentes diretos. Para avançar, o time terá de somar, no mínimo, quatro pontos.