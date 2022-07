Suárez diz que não vai mais para o River após queda na Libertadores

O atacante uruguaio Luis Suárez afirmou em entrevista ao jornal La Ovación, de seu país, que desistiu de jogar no River Plate, da Argentina. O motivo é a eliminação da equipe da Copa Libertadores, confirmada na última quarta-feira, 6, após empate por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, nas oitavas de final, com direito a gol anulado pelo VAR de forma polêmica.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Estava muito entusiasmado com a possibilidade de ir ao River, lutar pela Copa Libertadores. Era um sonho que eu tinha, ganhar uma copa na América do Sul. Como o River foi eliminado, cai essa possibilidade”, disse o centroavante de 35 anos, que está sem clube após o fim de seu contrato com o Atlético de Madri, da Espanha.

Suárez disse ainda lamentar que o Nacional de Montevidéu, time que o revelou, não tenha entrado em contato com ele. “Se eu cheguei a pensar e me animar com a possibilidade de ir para o River, o mesmo aconteceria com o Nacional, que foi a minha casa. Estou surpreso que os dirigentes do Nacional nem sequer me ligaram para saber minha situação”.

Mais tarde, em entrevista à ESPN da Argentina, Suárez descartou também a possibilidade de reforçar um clube brasileiro. “Não, isso já descartei desde o princípio. A Argentina e o River seriam uma motivação extra, por ser mais perto do Uruguai. Brasil é mais longe, há muito mais jogos. Sou muito ligado à família e no Brasil não estaria nunca em casa, então isso me freia um pouco.”

Agora, a tendência é que “Luisito” tente continuar no futebol europeu. Segundo o próprio jogador, ele está analisando três ofertas de times do Velho Continente. Enquanto isso, o River Plate segue em busca de um novo centroavante: além de Suárez, melou também a contratação do colombiano Miguel Borja, ex-Palmeiras e atualmente no Junior de Barranquilla.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN