Sorteio define grupos da Libertadores 2023 nesta segunda; confira os potes

Os grupos da Copa Libertadores 2023 serão definidos nesta segunda-feira, 27, em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, a partir das 21h (de Brasília). A competição terá início em 4 de abril, enquanto a final, que será no Maracanã, está prevista para 11 de novembro.

Dominante nas últimas quatro edições, o futebol brasileiro conta com sete participantes: o atual campeão Flamengo, Palmeiras, Athlético-PR, Corinthians, Fluminense, Internacional e, por fim, o Atlético-MG que avançou nas fases preliminares, ao contrário do Fortaleza.

A principal dúvida dos torcedores destas equipes é: quem meu time pode pegar no sorteio? Os 32 participantes foram divididos em quatro potes com base no ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR estão no pote 1, Inter, Corinthians e Fluminense no 2 e o Galo foi parar no pote 4 por ter disputado a fase preliminar.

Pelas regras do sorteio, clubes de um mesmo país não podem se enfrentar na primeira fase, exceto no caso de clubes que estava na fase preliminar. O Atlético-MG, portanto, pode cair na mesma chave de um clube brasileiro.

Confira os potes do sorteio da Libertadores:

Pote 1: Flamengo, River Plate (Argentina), Palmeiras, Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguai), Athlético-PR, Independiente Del Valle (Equador), Olímpia (Paraguai).

Pote 2: Libertad (Paraguai), Atlético Nacional (Colômbia), Internacional, Barcelona de Guayaquil (Equador), Racing (Argentina), Corinthians, Colo-Colo (Chile) e Fluminense.

Pote 3: Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Melgar (Peru), Alianza Lima (Peru), Argentinos Juniors (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Aucas (Equador) e Monagas (Venezuela).

Pote 4: Liverpool (Uruguai), Deportivo Pereira (Colombia), Ñublense (Chile), Patronato (Argentina), Atlético-MG (Brasil), Sporting Cristal (Peru), Cerro Porteño (Paraguai) e Independiente Medellín (Colômbia)