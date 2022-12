Sorteio define adversários de Atlético-MG e Fortaleza na pré-Libertadores

Atlético Mineiro e Fortaleza conheceram nesta quarta-feira, 21, os primeiros adversários na pré-Libertadores. O Galo encara o Carabobo-VEN, enquanto o Leão do Pici o Deportivo Maldonado-URU. As partidas de ida e volta, em mata-mata, acontecem na semana dos dias 22 de fevereiro e 1º de março.

Se vencerem, os brasileiros ainda precisarão superar a terceira fase eliminatória para se classificar à fase de grupos do torneio. A definição foi realizada em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai

A equipe mineira realiza o primeiro duelo na Venezuela e decide a classificação no Mineirão. Se passar, enfrenta o vencedor de Universidad Católica-EQU e Millonarios-COL.

Já os cearenses também iniciam fora de casa e decidem a vaga no Castelão. Confirmando classificação, enfrentam o vencedor de Curicó Unido-CHI e Cerro Porteño-PAR.

Ao todo, estão programadas três fases eliminatórias que classificarão quatro equipes entre as 32 distribuídas por oito grupos. Na primeira delas, não há a presença de brasileiros, argentinos, colombianos e chilenos.

Os confrontos iniciais, que classificam três equipes à segunda fase da pré-Libertadores, acontecem entre:

Sport Huancayo-PER x Nacional-PAR

Nacional Potosí-BOL x El Nacional-EQ

Boston River-URU x Zamora-VEN

Na segunda fase, além das partidas envolvendo os brasileiros, estes serão os cruzamentos:

Atlético-MG x Carabobo-VEN

Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU

Sport Huancayo-PER ou Nacional-PAR x Sporting Cristal-PER

Nacional Potosí-BOL ou El Nacional-EQU x Independiente Medellin-COL

Magallanes-CHI x Always Ready-BOL

Curicó Unido-CHI x Cerro Porteño-PAR

Boston River-URU ou Zamora-VEN x Huracán-ARG

Universidad Catolica-EQU x Millonarios-COL.

Por fim, na terceira fase, sairão os quatro classificados. Havia a possibilidade de Fortaleza e Atlético Mineiro já se encontrarem, mas o sorteio definiu a possibilidade dos dois brasileiros chegarem entre os classificados.

As equipes se credenciaram para a pré-Libertadores ocupando a sétima e a oitava colocação no último Campeonato Brasileiro. O G-6 projetado inicialmente para a competição se transformou em G-8 devido aos títulos do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores.

Entre os brasileiros, já estão classificados: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Athletico Paranaense.

A primeira fase acontece entre 8 e 15 de fevereiro, a segunda entre 22 de fevereiro e 1º de março e a última entre 8 e 15 de março.

